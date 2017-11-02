«Русенборг» — «Зенит»: ожидается 18 тыс. зрителей, гостей поддержат 700 человек

На матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы между «Русенборгом» и «Зенитом» ожидается до 18 тыс. зрителей, среди которых 700 человек будут поддерживать питерский клуб. Об этом говорится на официальном сайте «Зенита».

Подопечные Роберто Манчини выйдут на поле в лазурной форме, голкипер – в зелёной. «Русенбург» сыграет в белых футболках, а вратарь — в красной. Стоит отметить, что форму на сегодняшнюю игру представили дети.

Фото формы «Русенборга» и «Зенита» можно посмотреть на странице сине-бело-голубых в «Твиттере».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Русенборг» — «Зенит». Начало – в 23:05 мск.