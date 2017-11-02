Гилерме: не удивлён, что не вызвали в сборную России, я играл не так хорошо

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме не удивлён тем, что не вызывался в сборную России на последние контрольные матчи, а также на ближайшие игры с Аргентиной (11 ноября) и Испанией (14 ноября). Об этом футболист рассказал в беседе с пресс-службой клуба.

«Я понимаю, почему так произошло. В начале чемпионата – игр пять-шесть – я был далеко не в лучшей форме. Я играл не так хорошо, чтобы попасть в сборную. Вратарь национальной команды – это лучший на конкретный период игрок. Так что я не удивился, когда меня не пригласили. В то время у меня возникли некоторые проблемы. Нет, не травмы: в голове было много разных мыслей. Не хотел бы останавливаться на этой теме. Сейчас все позади, я чувствую, что выхожу на свой прежний уровень», — рассказал Гилерме.