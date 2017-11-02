Старший тренер мужской сборной России по биатлону поддержал «Зенит» и Дзюбу

Старший тренер мужской сборной России по биатлону, четырёхкратный олимпийский чемпион Рикко Гросс поддержал «Зенит» и нападающего Артёма Дзюбу, футболку которого получил в подарок.

«Хочу сказать спасибо огромное Артёму за футболку. 22 — особое число и для меня. Мы познакомились в 2016 году во время нашего сбора в Санкт-Петербурге, когда он приезжал к нам попробовать себя на лыжах и огневом рубеже. С тех пор я старался о мере возможности следить и за игрой Артёма в клубе и сборной. Знаю, что сейчас у него небольшие трудности с результативностью, но уверен, что всё обязательно наладится. Он отличный парень и настоящий боец!



Я сам ни разу не был на матче «Зенита» на стадионе, но надеюсь, что рано или поздно эту ситуацию исправлю. Желаю «Зениту» удачи как на внутренней арене, так и в Лиге Европы. Надеюсь, что сегодня удастся посмотреть матч с «Русенборгом», хоть он и начнётся в час ночи по Ханты-Мансийску», — цитирует Гросса пресс-служба «Зенита».

Фото Рикко Гросса с футболкой Артёма Дзюбы можно посмотреть на странице «Зенита» в «Твиттере».