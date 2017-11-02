«Локомотив» — «Шериф»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:00

Сегодня, 2 ноября, в Москве на стадионе «РЖД-Арена» состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы между «Локомотивом» и «Шерифом». Начало — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Шериф».



Матч 02.11.2017 рассудит бельгийская бригада арбитров во главе с рефери Себастьеном Дельферьером. В Молдавии команды сыграли вничью — 1:1, «Шериф» отстаёт от «Локомотива» в таблице на два очка.

«Локомотив» — единственная команда группы F, которая успела победить — во втором туре со счётом 3:0 был бит «Фастав». Примечательно, что у «Шерифа» пять ничьих в еврокубках подряд: три по 0:0 и две по 1:1.