Левандовски сможет помочь «Баварии» в матче с дортмундской «Боруссией»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, пропустивший матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Селтиком» (2:1) из-за травмы, будет готов сыграть в ближайшем туре чемпионата Германии. Об этом говорится на официальном сайте немецкой Бундеслиги.

Польский футболист получил травму в матче 10-го тура чемпионата Германии с «РБ Лейпциг» — 2:0. В ходе обследования врачи диагностировали у Левандовского напряжение в мышцах. Наставник «Баварии» Юпп Хайнкес подтвердил, что поляк может выйти на поле.

«В матче с «Селтиком» пришлось на место Левандовского поставить атакующего полузащитника. Это не мой идеальный выбор, но команда справилась. Что касается Левандовского, то он хорошо тренировался, без жалоб. Похоже, он готов сыграть в Дортмунде», — сказал Хайнкес.

Матч «Боруссия» — «Бавария» состоится 4 ноября. Начало – в 20:30 мск.