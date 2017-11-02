«Спартак» опубликовал видео с моментами симуляций игроков «молодёжки» «Севильи»

«Спартак» опубликовал видеоролик, куда включил нарезку эпизодов, в которых футболисты молодёжной команды «Севильи», вероятно, симулировали во время матча 4-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА.

В конце игры футболисты «Спартака» одновременно упали на газон, тем самым пародируя действия севильской команды на протяжении встречи. Встреча в итоге завершилась ничьей (3:3), причём красно-белые сравняли счёт уже в добавленное арбитром время.

Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть на канале в Youtube «Спартака».