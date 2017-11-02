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175 лет назад 2016
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«Ахмат»: на пост наставника клуба СМИ называют всех свободных тренеров в мире

Футбол

Пресс-атташе «Ахмата» Казбек Хаджиев сообщил, что в настоящее время грозненскую команду к предстоящим матчам готовит Михаил Галактионов, который ранее был назначен исполняющим обязанности главного тренера.

«В последние дни СМИ в качестве потенциального главного тренера нашей команды называют имена, кажется, всех свободных тренеров в мире. Конечно, всё это является неправдой, как и то, что клуб контактировал с одним из бразильских тренеров. Команду тренирует и готовит Михаил Галактионов, назначенный исполняющим обязанности главного тренера», — сказал Хаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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