Полузащитник «Шерифа»: у нас хорошие шансы на выход из группы

Полузащитник «Шерифа» Вилфред Балима высказал мнение, что у его команды есть хорошие шансы для того, чтобы выйти из группы и продолжить борьбу в плей-офф Лиги Европы. Сегодня «Шериф» на выезде сыграет с «Локомотивом» в 4-м туре евротурнира.

«Думаю, в этом году мы можем выйти из группы. Но борьба будет идти до последнего тура. В прошлый раз мы едва не вышли в плей-офф. Надо было лишь обыграть „Анжи“, но мы сыграли вничью в России. В этом сезоне у нас хорошие шансы на выход из группы», — цитирует хавбека пресс-служба УЕФА.

Турнирная таблица группового этапа Лиги Европы