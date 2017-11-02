Защитник «Атлетико» Филипе Луис получил травму в матче с «Карабахом»

Защитник мадридского «Атлетико» Филипе Луис получил травму в домашнем матче с «Карабахом» (1:1) в рамках 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Как сообщает официальный сайт испанского клуба, из-за дискомфорта в ноге бразильский футболист прошёл медицинское обследование, которое выявило, что у Фелипе Луиса повреждение задней поверхности бедра. Защитник будет выполнять физиотерапевтическую работу.

В текущем сезоне 32-летний игрок провёл в чемпионате Испании семь матчей, в которых отметился голевой передачей.