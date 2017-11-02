«Бавария» проявляет интерес к полузащитнику «ПСЖ» Дракслеру

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер интересен «Баварии». Об этом сообщает Le10sport со ссылкой на немецкое издание Bild. Во время летнего трансферного окна уже была информация, что мюнхенцы хотят приобрести немецкого футболиста, но сделка не состоялась.

Дракслер не получает должной игровой практики после покупки Неймара, а также аренды Килиана Мбаппе и в январе может покинуть команду. «ПСЖ» также вынужден продать немецкого хавбека, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей.

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич, комментируя новость о возможном переходе Дракслера, отметил, что хорошие немецкие футболисты всегда были интересны «Баварии».