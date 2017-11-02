Моуринью: с момента последней встречи с «Челси» игроки выросли на 2-3 сантиметра

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии матча 11-го тура АПЛ с «Челси», который состоится 5 ноября в Лондоне, в шутливой форме ответил на вопрос о том, насколько выросла его команда с момента последней очной встречи с лондонцами.

«Возможно, Рашфорд вырос на два сантиметра, а Скотт МакТоминай на три», — цитирует Моуринью пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Последний раз «Манчестер Юнайтед» и «Челси» встречались 16 апреля, в матче 33-го тура АПЛ. Тогда победу праздновали манкунианцы – 2:0.