В октябре кубок чемпионата мира по футболу FIFA посетил 8 городов России

Почти 120 тыс. россиян смогли сфотографироваться с главной наградой мирового футбола менее чем за 2 месяца.



Кубок чемпионата мира по футболу FIFA продолжает самое продолжительное путешествие по стране-хозяйке чемпионата мира по футболу FIFAТМ: в октябре легендарный трофей побывал в Перми, Пензе, Саранске, Ярославле, Калининграде, Туле, Курске и Воронеже.



Официальный кубок посетил десятки спортивных школ, детских домов, интернатов и других образовательных учреждений. Тысячи юных спортсменов и заслуженных ветеранов спорта с восторгом встретили легендарный трофей и одними из первых в своём городе получили возможность сфотографироваться с наградой. Визиты официального кубка уже оставили цифровой след и в социальных сетях – десятки тысяч россиян поделились в своих аккаунтах памятными фотографиями с трофеем.



Компания Coca-Cola, эксклюзивный организатор тура, верит, что путешествие официального кубка как символа оптимизма и мечты о самых ярких победах должно не только создать праздничную атмосферу в предвкушении чемпионата мира по футболу FIFA 2018ТМ, но также привлекать внимание к важности развития юношеского и инклюзивного спорта.



Так, 7 октября официальный кубок был доставлен на открытие первого в Саранске инклюзивного игрового парка с футбольным полем – совместного проекта Системы Coca-Cola в России и Фонда помощи детям «Обнажённые сердца». Благодаря специальному оснащению дети и подростки с особенностями развития могут играть и заниматься спортом вместе.



В 2017-2018 гг. инклюзивные игровые парки, доступные бесплатно всем желающим, независимо от физических, ментальных и сенсорных особенностей, будут открыты и в других городах, принимающих чемпионат мира по футболу FIFA 2018TM. Они станут долгосрочным наследием Coca-Cola как официального партнёра FIFA после окончания чемпионата мира по футболу FIFA 2018TM.



Футбольный трофей побывал уже в 12 городах России. В ноябре официальный кубок посетит ещё 4 города: Саратов, Волгоград, Краснодар и Сочи. Затем, в период с января по апрель 2018 года, официальный кубок отправится в международное путешествие и вернётся в Россию в мае 2018 года, чтобы побывать ещё в 9 городах: Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Москве.

В октябре Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA посетил 8 городов России