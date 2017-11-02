Месси пожертвовал на благотворительность € 72 тыс., которые выиграл в суде

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пожертвовал € 72 тыс. на благотворительность. Об этом сообщает Marca. Эти деньги аргентинец получил в результате выигранного судебного процесса с газетой La Razón.



После финального матча чемпионата мира 2014 года Аргентина – Германия (0:1) издание опубликовало статью о Месси под названием «Сонатина», что вызвало возмущение у аргентинца и его ближайшего окружения. Автор статьи Альфонс Уссиа писал, что Месси не следовало признавать лучшим футболистом мундиаля. Кроме того, в статье говорилось, что Месси и его докторов уже предупредили, что игроку не следует принимать гормональные препараты для роста.



В июне 2016 года было принято решение о выплате Лионелю Месси компенсации, но произошло это только сейчас, после того как окончательное решение утвердил Верховный суд Испании.

Газета La Razón выплатит Месси компенсацию за оскорбления