17-летний игрок «Антверпена» умер после остановки сердца во время тренировки

17-летний игрок «Антверпена» Джоэль Лобанзо скончался в результате сердечного приступа, произошедшего во время тренировки, сообщает официальный сайт бельгийского клуба.
Юному игроку стало плохо во время тренировки команды «Антверпена» U19 во вторник вечером. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии и в четверг умер.
«Антверпен» выразил соболезнования семье и друзьям футболиста.
Футбол с летальным исходом. Патрик Экенг: ещё одна смерть на поле
Полузащитник бухарестского «Динамо» Патрик Экенг умер вчера во время матча чемпионата Румынии. Ещё одна трагедия в футболе.