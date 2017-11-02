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175 лет назад 2016
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17-летний игрок «Антверпена» умер после остановки сердца во время тренировки

Футбол

17-летний игрок «Антверпена» Джоэль Лобанзо скончался в результате сердечного приступа, произошедшего во время тренировки, сообщает официальный сайт бельгийского клуба.

Юному игроку стало плохо во время тренировки команды «Антверпена» U19 во вторник вечером. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии и в четверг умер.

«Антверпен» выразил соболезнования семье и друзьям футболиста.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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