«Динамо» К опровергло информацию о возможной потере еврокубковой лицензии

Киевское «Динамо» на своём официальном сайте опубликовало опровержение появившейся накануне информации о том, что УЕФА поставил под сомнение целесообразность выдачи клубу лицензии на участие в еврокубках. Украинский клуб сообщил, что данную информацию распространил заместитель директора Центра лицензирования ФФУ Сергей Задиран, который «явно исказил факты» и «нарушил принципы конфиденциальности».

Ранее сообщалось, что ФФУ получила письмо из Ньона, в котором указано, что у «Динамо» существует определённая задолженность, которую клуб скрыл при подаче документов на аттестацию в УЕФА.