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175 лет назад 2016
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«Динамо» К опровергло информацию о возможной потере еврокубковой лицензии

Футбол

Киевское «Динамо» на своём официальном сайте опубликовало опровержение появившейся накануне информации о том, что УЕФА поставил под сомнение целесообразность выдачи клубу лицензии на участие в еврокубках. Украинский клуб сообщил, что данную информацию распространил заместитель директора Центра лицензирования ФФУ Сергей Задиран, который «явно исказил факты» и «нарушил принципы конфиденциальности».

Ранее сообщалось, что ФФУ получила письмо из Ньона, в котором указано, что у «Динамо» существует определённая задолженность, которую клуб скрыл при подаче документов на аттестацию в УЕФА.

Киевское «Динамо» может остаться без еврокубков за сокрытие долгов
Источник: Официальный сайт ФК "Динамо" (Киев) Сообщить об ошибке
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