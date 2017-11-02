Абрахам, Гомес, Лофтус-Чик и Янг вызваны в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт огласил список из 25 игроков, вызванных в национальную команду на товарищеские матчи со сборными Германии (10 ноября) и Бразилии (14 ноября).

Впервые в сборную Англии вызваны нападающий «Суонси Сити» Тэмми Абрахам, защитник «Ливерпуля» Джозеф Гомес и полузащитник «Кристал Пэлас» Рубен Лофтус-Чик.

Вернулся в сборную защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг, который в последний раз играл за национальную команду четыре года назад.

Полностью список, опубликованный на сайте Футбольной ассоциации Англии, выглядит так: Джек Батлэнд («Сток Сити»), Джо Харт («Вест Хэм Юнайтед»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Джон Стоунс («Манчестер Сити»), Дэнни Роуз («Тоттенхэм Хотспур»), Фил Джонс («Манчестер Юнайтед»), Райан Бертранд («Саутгемптон»), Гари Кэхилл («Челси»), Гарри Магир («Лестер Сити»), Джозеф Гомес («Ливерпуль»), Киран Триппьер («Тоттенхэм Хотспур»), Кайл Уолкер («Манчестер Сити»), Эшли Янг («Манчестер Юнайтед»), Фабиан Делф («Манчестер Сити»), Эрик Дайер («Тоттенхэм Хотспур»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Гарри Уинкс («Тоттенхэм Хотспур»), Джесси Лингард («Манчестер Юнайтед»), Деле Алли («Тоттенхэм Хотспур»), Рубен Лофтус-Чик («Кристал Пэлас»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Тэмми Абрахам («Суонси Сити»), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед») и Джейми Варди («Лестер Сити»).