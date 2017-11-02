Моуринью: матчи на «Стэмфорд Бридж» для меня немного отличаются от остальных

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии гостевого матча 11-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» признался, что матчи против лондонской команды на её домашнем стадионе «Стэмфорд Бридж» отличаются для него от остальных.

«Должен признать, что для меня матчи на «Стэмфорд Бридж» против «Челси» немного отличаются от остальных. Однако, как и в других играх, я хочу победить. Это будет важный матч, поскольку «Челси» является действующим чемпионом Англии, но с эмоциональной точки зрения это лишь очередная встреча», — цитирует Моуринью официальный сайт «МЮ».

Моуринью работал в «Челси» с 2004 по 2007 и с 2013 по 2015 год. Манкунианцев португальский специалист возглавляет с 2016 года.