«Спартак» — 6-й в Лиге чемпионов по эффективности реализации голевых моментов

По данным InStat, «ПСЖ» эффективнее всех в текущем розыгрыше группового этапа Лиги чемпионов превращает свои удары по воротам соперников в голы. По итогам четырёх туров парижане нанесли 61 удар и забили при этом 17 мячей, то есть на один гол в среднем было затрачено 3,6 удара.

Второй по этому показателю – «Бешикташ» (4,5 удара), третий – «Манчестер Сити» (4,8). Московский «Спартак» на один гол в среднем затрачивает 5,5 ударов — это шестой результат на турнире. ЦСКА расположился на 21-м месте в этом рейтинге (10,0 ударов).