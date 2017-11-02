Сёмин: «Локомотив» — это часть моей жизни. Мы многое значим друг для друга

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин признался, что после стольких лет работы в стане «железнодорожников» этот клуб стал частью его жизни, а также выразил мнение сейчас команде важно проявить себя в еврокубках.

70-летний специалист работал в «Локомотиве» с 1986 по 1990, с 1992 по 2005 и с 2009 по 2010 год, а в 2016-м снова возглавил команду.

«Я очень много здесь работаю — это часть моей жизни. Наверное, мы друг для друга многое значим. Тогда «Локомотив» был явным аутсайдером, но за это время мы проделали много работы. Постепенно клуб вырос в серьёзную силу. Были очень хорошие матчи — с «Реалом», с «Интером». На мой взгляд, домашняя игра с миланцами — лучшая. Мы выиграли 3:0 и превзошли соперника по всем показателям. В тот период «Локомотив» вышел из группы.

Для меня самое главное, что ко мне хорошо относятся болельщики, как я к ним. Они помнят все те успехи, добрые дела, которые мы делали вместе. Это очень важно.

«Локомотив» уже в еврокубках забыли. Это стимул для болельщиков, игроков. Футболисты хотят себя проявить не только во внутреннем первенстве, но и на международной арене», — сказал Сёмин в эфире программы «Все на матч».