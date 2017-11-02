Сборная Аргентины огласила окончательную заявку на товарищеский матч с Россией

Сборная Аргентины огласила окончательную заявку команды для подготовки к выездному товарищескому матчу со сборной России, который состоится 11 ноября.

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли определился с 22 футболистами, которые выступают за рубежом и будут вызваны в стан национальной команды, ещё 20 октября. В окончательную же заявку были добавлены ещё четыре игрока из национального чемпионата: Беллуски, Перес, Павон и Бенедетто. Помимо этого, как сообщалось накануне, защитник «Штутгарта» Эмилиано Инсуа заменил полузащитника «Милана» Лукаса Билью, который получил травму.

Примечательно, что в составе сборной Аргентины присутствует сразу три игрока «Зенита»: Эмилиано Ригони, Матиас Краневиттер и Леандро Паредес.

Вратари: Серхио Ромеро («Манчестер Юнайтед»), Науэль Гусман («Тигрес»), Агустин Маркесин («Америка»).

Защитники: Хавьер Маскерано («Барселона»), Федерико Фасио («Рома»), Габриэль Меркадо («Севилья»), Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Херман Песселья («Бетис»), Эмилиано Инсуа («Штутгарт»).

Полузащитники: Эдуардо Сальвио («Бенфика»), Эвер Банега («Севилья»), Маркос Акунья («Спортинг»), Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Маттиас Краневиттер (все – «Зенит»), Алехандро Гомес («Аталанта»), Диего Перотти («Рома»), Фернандо Беллуски («Сан-Лоренсо»), Энцо Перес («Ривер Плейт»).

Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Мауро Икарди («Интер»), Пауло Дибала («Ювентус»), Анхель Ди Мария («ПСЖ»), Кристиан Павон, Дарио Бенедетто (оба — «Бока Хуниорс»).