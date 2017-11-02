Криушенко продолжит работу со сборной Беларуси

Игорь Криушенко продолжит работу на посту главного тренера сборной Беларуси. Об этом сообщил председатель Белорусской федерации футбола Сергей Румас по итогам встречи с 53-летним специалистом. Под руководством Криушенко национальная команда заняла последнее место в отборочной группе ЧМ-2018.

«Сегодня мы встречались с Игорем Николаевичем Криушенко и договорились о том, что он продолжит тренировать нашу национальную сборную. Контракт будет рассчитан немного больше, чем на год, — до конца отбора Лиги наций. В случае если в нашей четвёрке Беларусь занимает первое место, контракт автоматически продлевается на следующий цикл. Задача сегодня чёткая, понятная и простая — занять первое место среди четырёх команд нашей группы.



Отборочный цикл ЧМ-2018 был сложным, наверное, в мою бытность руководителя федерации самым провальным — надо признать это. И болельщики, и вся футбольная общественность справедливо считает, что последнее место — не то, на котором должна находиться сборная Беларуси.

Вместе с тем считаем, что мы перелистнули эту страницу нашей истории, мы будем работать над ошибками для того, чтобы в новых отборочных циклах показать всё, на что способна наша национальная команда, и занимать достойные места", — приводит слова Румаса пресс-служба федерации футбола страны.