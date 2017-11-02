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Суарес пропустит два ближайших матча сборной Уругвая

Футбол

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес не поможет сборной Уругвая в двух ближайших матчах.

Форвард не был включён в список игроков, вызванных в национальную команду для участия в товарищеских матчах со сборными Польши (10 ноября) и Австрии (14 ноября).

Как сообщает Sport.es, главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес не стала вызывать Суареса на эти встречи, чтобы 30-летний нападающий за две недели перерыва на матчи национальных команд смог полностью решить проблему дискомфорта в правом колене.

Ранее сообщалось, что Суаресу может понадобиться операция, но положительный эффект дало консервативное лечение.

Суарес может избежать операции
Источник: Sport.es Сообщить об ошибке
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Сборная Уругвая - Футбол ФК Барселона Луис Суарес
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