В чемпионате Автолиги завершился сезон 2017 года

29 октября прошли матчи заключительного тура чемпионата Автомобильной футбольной лиги — 2017, проводимого под эгидой Автолиги.

В первом дивизионе команда Volvo Larson, выигравшая первенство досрочно, в непростом поединке вырвала победу у команды Lacetti, дважды уступая по ходу матча. Второе место и серебряные медали достались команде Mazda6. Оба коллектива получили право на повышение в классе и в следующем сезоне сыграют в высшем дивизионе. Mercedes выиграла бронзовые медали и получила право на участие в стыковых матчах за выход в элитный дивизион.

В высшем дивизионе команда BMW официально оформила своё третье в истории Автолиги чемпионство, и что примечательно, в десятилетний юбилей своей первой победы в чемпионатах АФЛ. Команда Audi после побед в двух последних сезонах заняла второе место, а команда OPC впервые в своей истории завоевывает бронзовые медали высшего дивизиона. Команды Volkswagen и Ford покидают высший дивизион, и возвращаются в первый, а команде Peugeot предстоит борьба в стыковых матчах с командой Mercedes.

Положение команд по итогам чемпионата АФЛ — 2017

Высший дивизион

1. BMW 47

2. Audi 41

3. OPC 37

4. Авторадио 28

5. BMW e46 22

6. Auto.ru 22

7. Mazda3 22

8. Peugeot 20

9. Volkswagen 18

10. Ford 0



Первый дивизион

1. Volvo Larson 47

2. Mazda6 43

3. Mercedes 34

4. Skoda 32

5. Honda 29

6. Lacetti 28

7. Lancer 15

8. Nissan 13

9. RusMazdaCom 11

10. KiaCeed 9

Команда BMW в третий раз выиграла чемпионат Автолиги

Команда Volvo Larson выиграла первый дивизион чемпионата Автолиги