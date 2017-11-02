Р. Мартинес объяснил, почему перестал вызывать Найнгголана в сборную Бельгии

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес объяснил, почему перестал вызывать в национальную команду полузащитника «Ромы» Раджу Найнгголана.

«Осознаю, что Раджа является очень популярным игроком. Однако мне нужно принимать решения по составу, не забывая о балансе. Могу сказать, что на позиции десятого номера Эден Азар и Дрис Мертенс на данный момент являются лучшими игроками в сборной Бельгии. Раджа играет на этой же позиции в «Роме». Другой позиции для него в сборной нет, а когда мы пробовали, это не сработало. Также пробовали Найнгголана на позиции десятого номера в матчах с Россией, Чехией и Грецией, но успеха это не принесло», — приводит слова Мартинеса Football Italia со ссылкой на SportMagazine.