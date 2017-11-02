«Ланс» отстранил голкипера, обвиняемого в избиении своей девушки

Французский клуб «Ланс» принял решение отстранить голкипера Николя Душеза, который обвиняется в насильственных действиях.

37-летний голкипер, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сильно избил свою девушку. Он был задержан полицией 26 октября.

«Ланс» инициировал дисциплинарную процедуру в отношении вратаря. 9 ноября Душез будет допрошен клубом, а затем будет принято решение о наказании, которое может быть наложено на вратаря. До этого момента Душез был отстранён «Лансом» от работы. В начале февраля следующего года он предстанет перед судом Парижа.