«Локомотив» проиграл «Шерифу» и опустился на третье место в группе Лиги Европы

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» в Москве проиграл молдавскому «Шерифу» — 1:2.

На 26-й минуте Джефферсон Фарфан вывел «железнодорожников» вперёд. В конце первого тайма Зигей Бадибанга счёт сравнял, а на 58-й минуте Йосип Брежовец забил победный мяч. «Локомотив» потерпел первое поражение в Лиге Европы, а «Шериф» одержал первую победу.

Ещё в первом тайме «Локомотив» из-за травмы лишился голкипера Гилерме, а концовку встречи проводил в меньшинстве, так как нападающий Эдер получил повреждение.



В другом матче группы F датский «Копенгаген» на своём поле разгромил со счётом 3:0 чешский «Фастав».

Таким образом, «Локомотив» опустился в группе с первого места на третье. «Копенгаген» и «Шериф» опережают российский клуб на одно очко.

Турнирное положение в группе F: 1. «Копенгаген» — 6 очков; 2. «Шериф» — 6; 3. «Локомотив» — 5; 4. «Фастав» — 2.

Голы можно посмотреть в «твиттере» РФПЛ.