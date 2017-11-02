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«Локомотив» проиграл «Шерифу» и опустился на третье место в группе Лиги Европы

Футбол

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» в Москве проиграл молдавскому «Шерифу» — 1:2.

На 26-й минуте Джефферсон Фарфан вывел «железнодорожников» вперёд. В конце первого тайма Зигей Бадибанга счёт сравнял, а на 58-й минуте Йосип Брежовец забил победный мяч. «Локомотив» потерпел первое поражение в Лиге Европы, а «Шериф» одержал первую победу.

Ещё в первом тайме «Локомотив» из-за травмы лишился голкипера Гилерме, а концовку встречи проводил в меньшинстве, так как нападающий Эдер получил повреждение.

В другом матче группы F датский «Копенгаген» на своём поле разгромил со счётом 3:0 чешский «Фастав».

Таким образом, «Локомотив» опустился в группе с первого места на третье. «Копенгаген» и «Шериф» опережают российский клуб на одно очко.

Турнирное положение в группе F: 1. «Копенгаген» — 6 очков; 2. «Шериф» — 6; 3. «Локомотив» — 5; 4. «Фастав» — 2.

Лига Европы. Группа F. 4-й тур
02 ноября 2017, четверг. 21:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
1 : 2
Шериф
Тирасполь, Молдавия
1:0 – Фарфан – 26, 1:1 – Бадибанга – 41, 1:2 – Брежовец – 58

Голы можно посмотреть в «твиттере» РФПЛ.

Лига Европы. Группа F. 4-й тур
02 ноября 2017, четверг. 21:00 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
3 : 0
Фастав
Злин, Чехия
1:0 – Люфтнер – 40, 2:0 – Вербич – 49, 3:0 – Вербич – 90+2
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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