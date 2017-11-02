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«Астана» одолела «Маккаби» Т-А, «Вильярреал» обыграл пражскую «Славию»

Футбол

Казахстанская «Астана» одержала выездную победу над израильским «Маккаби» (Тель-Авив) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

У «Маккаби» было заметное преимущество по владению мячом и ударам по воротам, но гости действовали эффективнее. На 57-й минуте нападающий «Астаны» Патрик Твумаси, известный в России по выступлению за «Амкар», забил единственный гол в этой встрече.

В параллельном поединке «Вильярреал» на выезде переиграл пражскую «Славию» со счётом 2:0. На 15-й минуте отличился форвард испанского клуба Карлос Бакка, а в концовке защитник хозяев Симон Дели срезал мяч в свои ворота.

Турнирное положение в группе A: 1. «Вильярреал» — 8 очков; 2. «Астана» — 7; 3. «Славия» — 5; 4. «Маккаби» — 1.

Лига Европы. Группа A. 4-й тур
02 ноября 2017, четверг. 21:00 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
0 : 1
Астана
Астана, Казахстан
0:1 – Твумаси – 57
Лига Европы. Группа A. 4-й тур
02 ноября 2017, четверг. 21:00 МСК
Славия П
Прага, Чехия
0 : 2
Вильярреал
Вильярреал, Испания
0:1 – Бакка – 15, 0:2 – Дели – 89 (автогол)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Вильярреал Славия Прага ФК Астана ФК Маккаби Тель-Авив
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