«Астана» одолела «Маккаби» Т-А, «Вильярреал» обыграл пражскую «Славию»

Казахстанская «Астана» одержала выездную победу над израильским «Маккаби» (Тель-Авив) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.



У «Маккаби» было заметное преимущество по владению мячом и ударам по воротам, но гости действовали эффективнее. На 57-й минуте нападающий «Астаны» Патрик Твумаси, известный в России по выступлению за «Амкар», забил единственный гол в этой встрече.



В параллельном поединке «Вильярреал» на выезде переиграл пражскую «Славию» со счётом 2:0. На 15-й минуте отличился форвард испанского клуба Карлос Бакка, а в концовке защитник хозяев Симон Дели срезал мяч в свои ворота.



Турнирное положение в группе A: 1. «Вильярреал» — 8 очков; 2. «Астана» — 7; 3. «Славия» — 5; 4. «Маккаби» — 1.