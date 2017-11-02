«Милан» сыграл вничью с АЕК и не сумел досрочно выйти в плей-офф Лиги Европы

В матче 4-го тура группы D Лиги Европы в Афинах греческий АЕК и итальянский «Милан» сыграли вничью. Встреча завершилась со счётом 0:0.

«Милан» в случае победы сегодня обеспечил бы себе место в плей-офф. Несмотря на ничью, подопечные Винченцо Монтеллы остались лидерами группы.

В другом матче этой группы австрийская «Аустрия» в Хорватии разгромила со счётом 4:1 «Риеку» и покинула последнюю строчку в таблице.

Турнирное положение в группе D: 1. «Милан» — 8 очков; 2. АЕК — 6; 3. «Аустрия» — 4; 4. «Риека» — 3.