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175 лет назад 2016
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«Милан» сыграл вничью с АЕК и не сумел досрочно выйти в плей-офф Лиги Европы

Футбол

В матче 4-го тура группы D Лиги Европы в Афинах греческий АЕК и итальянский «Милан» сыграли вничью. Встреча завершилась со счётом 0:0.

«Милан» в случае победы сегодня обеспечил бы себе место в плей-офф. Несмотря на ничью, подопечные Винченцо Монтеллы остались лидерами группы.

В другом матче этой группы австрийская «Аустрия» в Хорватии разгромила со счётом 4:1 «Риеку» и покинула последнюю строчку в таблице.

Турнирное положение в группе D: 1. «Милан» — 8 очков; 2. АЕК — 6; 3. «Аустрия» — 4; 4. «Риека» — 3.

Лига Европы. Группа D. 4-й тур
02 ноября 2017, четверг. 21:00 МСК
АЕК Афины
Афины, Греция
0 : 0
Милан
Милан, Италия
Лига Европы. Группа D. 4-й тур
02 ноября 2017, четверг. 21:00 МСК
Риека
Риека, Хорватия
1 : 4
Аустрия В
Вена, Австрия
0:1 – Прокоп – 41, 1:1 – Павичич – 61, 1:2 – Прокоп – 62, 1:3 – Зербест – 73, 1:4 – Моншайн – 83
Удаления: Мишич, 72 – нет
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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