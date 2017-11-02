Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Геркус: очень расстроены и разочарованы поражением «Локомотива» от «Шерифа»

Футбол

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал домашнее поражение от «Шерифа» (1:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Мы очень расстроены и разочарованы после такого матча. Безусловно, команда сможет оправиться после поражения. Впереди важная игра с ЦСКА.

Что касается травмы Гилерме, то пока не заверено, насколько она является тяжёлой. Завтра будет медицинское обследование, после чего уже будет информация», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

«Локомотив» проиграл «Шерифу» и опустился на третье место в группе Лиги Европы
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА ФК Локомотив Шериф Илья Геркус Маринато Гилерме Травмы — футбол
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент