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175 лет назад 2016
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Защитнику «Эвертона» оказывали помощь около семи минут после неудачного падения

Футбол

Защитник «Эвертона» Рейндли Мартина в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лионом» получил травму.

В конце первого тайма 28-летний футболист английской команды после борьбы с нападающим «Лиона» Максвеллом Корне крайне неудачно приземлился на газон. Медики около семи минут оказывали помощи игроку. Ему зафиксировали шею, поле Мартина покинул на носилках.

Сам матч завершился гостевым поражением «Эвертона» со счётом 0:3, лишившись шансов на выход в плей-офф Лиги Европы.

Посмотреть эпизод с падением игрока «Эвертона» можно в «твиттере» Futebol Depre‏.

«Эвертон» проиграл «Лиону» и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Эвертон Травмы — футбол
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