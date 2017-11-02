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175 лет назад 2016
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У Эдера подозрение на повреждение мышц задней поверхности бедра

Футбол

У нападающего московского «Локомотива» Эдера подозрение на повреждение мышц задней поверхности бедра.

Завтра 29-летний форвард пройдёт дополнительное обследование, сообщает официальный «твиттер» «железнодорожников».

Напомним, концовку матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Шерифом» «Локомотив» проводил в меньшинстве, так как Эдер получил повреждение.

Напомним, матч, в котором, помимо Эдера, травму получил голкипер Гилерме, завершился домашним поражением «Локомотива» со счётом 1:2.

Голкипер «Локомотива» Гилерме получил травму и был заменён в матче с «Шерифом»
Источник: Официальный "твиттер" ФК "Локомотив" Москва Сообщить об ошибке
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