У Эдера подозрение на повреждение мышц задней поверхности бедра

У нападающего московского «Локомотива» Эдера подозрение на повреждение мышц задней поверхности бедра.
Завтра 29-летний форвард пройдёт дополнительное обследование, сообщает официальный «твиттер» «железнодорожников».
Напомним, концовку матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Шерифом» «Локомотив» проводил в меньшинстве, так как Эдер получил повреждение.
Напомним, матч, в котором, помимо Эдера, травму получил голкипер Гилерме, завершился домашним поражением «Локомотива» со счётом 1:2.
Голкипер «Локомотива» Гилерме получил травму и был заменён в матче с «Шерифом»