Нигматуллин: Сёмин страшен в гневе, не завидую сейчас игрокам «Локомотива»

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал домашнее поражение «железнодорожников» от «Шерифа» (1:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Впечатление от матча крайне негативное. «Локомотив», видимо, ещё не перестал отмечать великолепную победу над «Зенитом» и сейчас откатился на третье место в группе. Забили во многом случайный гол, ничего вразумительного не создали. Сёмин страшен в гневе, потому сейчас не завидую футболистам «Локо». Молодые ребята, только начали играть в футбол, сил должно быть вагон. Да, выложились в матче с «Зенитом», но это не оправдывает беззубой игры с соперником уровня «Шерифа».

Сочувствую Никите Медведеву, который выбрал сидение в запасе на восходе карьеры. Выйти в Лиге Европы и сыграть хорошо — трудно, если не имеешь игровой практики. Последний раз он играл в прошлом сезоне, давно. Вратарь в нормальном игровом тонусе должен был отражать и первый, и второй голы «Шерифа», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.