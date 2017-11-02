Пейчинович провёл 100-й матч за «Локомотив»

Матч четвёртого тура группового этапа Лиги Европы с молдавским «Шерифом» стал 100-м для защитника Неманьи Пейчиновича за «Локомотив».



Пейчинович дебютировал за «Локо» 3 августа 2014 года. За три года в составе «железнодорожников» 29-летний сербский футболист дважды выигрывал Кубок России.



«Поздравляем Нему с этим достижением и желаем не останавливаться на достигнутом!» — говорится в сообщении на официальном сайте «Локомотива».

Напомним, «Локомотив» в Москве проиграл «Шерифу» со счётом 1:2.