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Пейчинович провёл 100-й матч за «Локомотив»

Футбол

Матч четвёртого тура группового этапа Лиги Европы с молдавским «Шерифом» стал 100-м для защитника Неманьи Пейчиновича за «Локомотив».

Пейчинович дебютировал за «Локо» 3 августа 2014 года. За три года в составе «железнодорожников» 29-летний сербский футболист дважды выигрывал Кубок России.

«Поздравляем Нему с этим достижением и желаем не останавливаться на достигнутом!» — говорится в сообщении на официальном сайте «Локомотива».

Напомним, «Локомотив» в Москве проиграл «Шерифу» со счётом 1:2.

Пейчинович: играя в еврокубках, знаешь, что на тебя смотрит вся Европа
Источник: Официальный сайт ФК "Локомотив" Сообщить об ошибке
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