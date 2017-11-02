Лысов: в поражении от «Шерифа» виноваты все игроки «Локо», а не один Медведев

Нападающий «Локомотива» Михаил Лысов прокомментировал домашнее поражение от «Шерифа» (1:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Проигрывать всегда неприятно. Играли на победу, старались. Выкладывались на сто процентов, но не получилось выиграть. Будем разбирать ошибки. Празднование победы над «Зенитом» на сегодняшний матч не повлияло. У нас ничего такого не было. Спокойно готовились к сегодняшней игре. «Шериф» — хороший соперник. В Лиге Европы нет лёгких оппонентов.

Травмы не повлияли на исход матча. У нас все игроки готовы играть в любой момент. Что касается того, мог ли Никита Медведев выручить в моментах с пропущенными голами, то это ошибки всей команды. Все виноваты. Мы разберём ошибки и забудем эту игру. Будем готовиться к ЦСКА. Своей игрой сегодня недоволен», — передаёт слова Лысова корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.

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