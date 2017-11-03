Бадибанга — о слухах об интересе «Динамо»: я счастлив в «Шерифе»

Нападающий «Шерифа» Зигей Бадибанга прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в Москве в матче группового этапа Лиги Европы.

«Мы приехали сюда, чтобы получить хороший результат. Мы начали очень плохо, но второй тайм играли лучше, выполнили наш план и победили. Это очень здорово», — передаёт слова форварда корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.

Бадибанга оценил игру голкипера Никиты Медведева, который в первом тайме заменил получившего травму Гилерме.

«Хороший вратарь, он не дал мне забить два раза. Ему нужно время, нужно больше играть, но сегодня он провёл хорошую игру. Желаю удачи ему», — заявил футболист.

Наконец, Бадибанга прокомментировал информацию, согласно которой интерес к нему проявляет московское «Динамо».

«У меня контракт с „Шерифом“, я счастлив здесь. Не думаю о других клубах, сконцентрирован только на игре здесь».