Б. Игнатьев: «Локомотив» в Лиге Европы подвёл календарь РФПЛ

Известный специалист Борис Игнатьев поделился мнением о домашнем поражении «Локомотива» от «Шерифа» (1:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Матч с «Шерифом» получился тяжёлым, «Локомотив» не был к нему полностью готов. Много эмоций и физических сил «железнодорожники» выплеснули в игре с «Зенитом». Красно-зелёные сегодня доставали внутренние ресурсы, заставляли себя выполнять задачу тренера, но необходимой свежести не было. Как мышечной, так и умственной.

В пропущенных мячах «Локомотива» не стоит винить Никиту Медведева. Он оказался в сложной ситуации, вышел на замену после травмы основного голкипера. Вратарь мог выручить, но и оборона промахнулась — дала пробить по его воротам. Это комплексная ошибка, тут нельзя на кого-то одного вешать всех собак.

Не думаю, что «Шериф» — какая-то особенно неудобная команда для «Локомотива». Все осознавали, что от этой игры зависит очень многое в плане распределения мест в турнирной таблице, но подвёл календарь. «Зенит» и «Локомотив» проводят матчи в Лиге Европы после важной игры чемпионата России, и футболистам не хватает времени на восстановление. Чтобы наши команды представляли российский футбол на должном уровне, календарь стоит составлять вручную и с иным подходом.

Сейчас «Локомотиву» нужно подготовиться к важной игре в российском первенстве. По всем законам, в том числе и методическим, у «железнодорожников» слишком мало времени перед матчем с ЦСКА. Эмоции у армейцев другие, и времени на подготовку больше. Тренерскому штабу «Локомотива», вместе с медицинским, придётся поломать голову над тем, как вывести ребят на нужный уровень к следующей встрече», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.