Студенты из Екатеринбурга выиграли казанский этап Премьер-группы НСФЛ

С 31 октября по 2 ноября в Казани прошёл четвёртый межрегиональный турнир Премьер-группы Национальной студенческой футбольной лиги сезона-2017/18.

В нём приняли участие команды Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма (Казань), Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова (Москва), Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина (Екатеринбург) и Санкт-Петербургского государственного университета.

Победителем турнира стали футболисты УрФУ, набравшие шесть очков в двух стартовых матчах против СПбГУ (1:0) и РЭУ (2:0). На втором месте в Казани расположились футболисты РЭУ, одолевшие хозяев (2:1) и петербуржцев (4:2), но за счёт поражения в личной встрече уступившие первую строчку уральцам. Третье место заняли футболисты ПГАФКСиТ, волжане поделили очки с СПбГУ (0:0) и обыграли в заключительном матче УрФУ (3:1), тем самым прервав пятиматчевую сухую серию студентов из Екатеринбурга. Футболисты СПбГУ завершили стартовый для себя турнир нового сезона с 1 очком.

Таким образом, по итогам четвёртого турнира Премьер-группы НСФЛ турнирную таблицу возглавил УрФУ с 13 очками в активе. В трёх баллах от уральцев – сборная ПГАФКСиТ, в четырёх, но с тремя матчами в запасе, — КубГУ.

Следующий турнир Премьер-группы НСФЛ пройдёт с 6 по 8 ноября в Смоленске, где действующий чемпион НСФЛ Смоленская государственная академия физической культуры спорта и туризма примет команды Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, Южного федерального университета (Ростов-на-Дону) и Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева.