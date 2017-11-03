Лондонский «Арсенал» вышел в плей-офф Лиги Европы, БАТЭ проиграл «Кёльну»

Лондонский «Арсенал» сыграл вничью с «Црвеной Звездой» в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Зрители, посетившие стадион «Эмирейтс — Эшбертон Гроув», не увидели ни одного гола. Этот результат позволил «канонирам» досрочно выйти в 1/16 финала Лиги Европы.



В параллельном матче белорусский БАТЭ на выезде встречался с немецким «Кёльном». Счёт на 16-й минуте открыл нападающий хозяев Симон Цоллер, однако команда Александра Ермаковича в первом тайме смогла не только отыграться, но и выйти вперёд усилиями Неманьи Милуновича и Николая Сигневича. Во втором тайме «козлы» доминировали и в итоге одержали победу со счётом 5:2. Дубль оформил Юйа Осако, ещё по голу забили Серу Гирасси и Милош Йойич.



Турнирная таблица в группе H: 1. «Арсенал» — 10 очков; 2. «Црвена Звезда» — 5; 3. БАТЭ — 4. 4. «Кёльн» — 3.