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175 лет назад 2016
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Лондонский «Арсенал» вышел в плей-офф Лиги Европы, БАТЭ проиграл «Кёльну»

Футбол

Лондонский «Арсенал» сыграл вничью с «Црвеной Звездой» в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Зрители, посетившие стадион «Эмирейтс — Эшбертон Гроув», не увидели ни одного гола. Этот результат позволил «канонирам» досрочно выйти в 1/16 финала Лиги Европы.

В параллельном матче белорусский БАТЭ на выезде встречался с немецким «Кёльном». Счёт на 16-й минуте открыл нападающий хозяев Симон Цоллер, однако команда Александра Ермаковича в первом тайме смогла не только отыграться, но и выйти вперёд усилиями Неманьи Милуновича и Николая Сигневича. Во втором тайме «козлы» доминировали и в итоге одержали победу со счётом 5:2. Дубль оформил Юйа Осако, ещё по голу забили Серу Гирасси и Милош Йойич.

Турнирная таблица в группе H: 1. «Арсенал» — 10 очков; 2. «Црвена Звезда» — 5; 3. БАТЭ — 4. 4. «Кёльн» — 3.

Лига Европы. Группа H. 4-й тур
02 ноября 2017, четверг. 23:05 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
0 : 0
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Лига Европы. Группа H. 4-й тур
02 ноября 2017, четверг. 23:05 МСК
Кёльн
Кёльн, Германия
5 : 2
БАТЭ
Борисов, Беларусь
1:0 – Цоллер – 16, 1:1 – Милунович – 31, 1:2 – Сигневич – 33, 2:2 – Осако – 54, 3:2 – Гирасси – 63, 4:2 – Осако – 82, 5:2 – Йойич – 90
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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