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175 лет назад 2016
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Нобоа: у «Зенита» мало что получалось, но главное — мы вышли в плей-офф

Футбол

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа прокомментировал исход матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Русенборгом» (1:1). По итогам этой встречи сине-бело-голубые досрочно вышли в плей-офф турнира.

«Сегодня мало что получалось, но самое главное, что сумели забить и этот гол вывел нас в плей-офф. Манчини в перерыве говорил, что надо выходить и спокойно играть на победу, лучше контролировать мяч, что у нас не вполне получалось», — передаёт слова Нобоа корреспондент «Чемпионата» Михаил Тяпков.

Видео интервью можно посмотреть на «Чемпионате».

Троллинг не удался. «Зенит» забивает на последней секунде и идёт в плей-офф
Кокорин возвращается на острие и забивает, спасая вроде бы безнадежный матч.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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