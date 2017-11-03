Нобоа: у «Зенита» мало что получалось, но главное — мы вышли в плей-офф

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа прокомментировал исход матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Русенборгом» (1:1). По итогам этой встречи сине-бело-голубые досрочно вышли в плей-офф турнира.



«Сегодня мало что получалось, но самое главное, что сумели забить и этот гол вывел нас в плей-офф. Манчини в перерыве говорил, что надо выходить и спокойно играть на победу, лучше контролировать мяч, что у нас не вполне получалось», — передаёт слова Нобоа корреспондент «Чемпионата» Михаил Тяпков.

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