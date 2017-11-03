Бендтнер: «Русенборг» должен был обыгрывать «Зенит» со счётом 1:0

Нападающий «Русенборга» Никлас Бендтнер прокомментировал итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Зенитом». Датский форвард отметился голом с пенальти на 55-й минуте, а сине-бело-голубые отыгрались на 93-й минуте благодаря голу Александра Кокорина.



«Могу лишь сказать, что если на таком уровне в Европе не будешь играть в обороне на сто процентов, то тебя накажут. „Русенборг“ должен был выигрывать со счётом 1:0. Нам нужно учиться на своих ошибках», — приводит слова Бендтнера VG со ссылкой на телеканал Eurosport.

Троллинг не удался. «Зенит» забивает на последней секунде и идёт в плей-офф Кокорин возвращается на острие и забивает, спасая вроде бы безнадежный матч.