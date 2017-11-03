«Зенит» остался на 16-м месте в рейтинге УЕФА, ЦСКА — 37-й

«Зенит» сохранил 16-е место в рейтинге УЕФА для клубных турниров. Петербуржцы на этой неделе сыграли вничью с «Русенборгом» (1:1) и досрочно вышли в плей-офф Лиги Европы. «Локомотив» и «Спартак», потерпевшие поражения в последних матчах, опустились на 78-ю и 93-ю строчку соответственно. ЦСКА, обыгравший «Базель» (2:1), по-прежнему идёт на 37-й позиции.



Клубный рейтинг УЕФА

1. «Реал» — 158,085

2. «Атлетико» — 138,085

3. «Барселона» — 137,085

4. «Бавария» — 129,228

5. «Ювентус» — 125,516

6. «Севилья» — 120,085

7. «ПСЖ» — 112,216

8. «Манчестер Сити» — 103,835

9. «Боруссия» Дортмунд — 98,228

10. «Арсенал» Лондон — 92,835

11. «Бенфика» — 88,649

12. «Манчестер Юнайтед» — 87,835

13. «Наполи» — 87,516

14. «Челси» — 86,835

15. «Порту» — 85,649

16. «Зенит» — 80,596

17. «Шахтёр» — 79,666

18. «Байер» — 79,228

19. «Шальке-04» — 75,228

20. «Тоттенхэм Хотспур» — 70,835

…

37. ЦСКА — 45,596

56. «Краснодар» — 33,096

71. «Динамо» Москва — 25,596

72. «Рубин» — 25,596

78. «Локомотив» — 24,096

82. «Ростов» — 23,096

93. «Спартак» — 20,096

96. «Анжи» — 19,596

125. «Кубань» — 14,596

Португалия приблизилась к России в рейтинге УЕФА