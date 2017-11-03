«Зенит» сохранил 16-е место в рейтинге УЕФА для клубных турниров. Петербуржцы на этой неделе сыграли вничью с «Русенборгом» (1:1) и досрочно вышли в плей-офф Лиги Европы. «Локомотив» и «Спартак», потерпевшие поражения в последних матчах, опустились на 78-ю и 93-ю строчку соответственно. ЦСКА, обыгравший «Базель» (2:1), по-прежнему идёт на 37-й позиции.
Клубный рейтинг УЕФА
1. «Реал» — 158,085
2. «Атлетико» — 138,085
3. «Барселона» — 137,085
4. «Бавария» — 129,228
5. «Ювентус» — 125,516
6. «Севилья» — 120,085
7. «ПСЖ» — 112,216
8. «Манчестер Сити» — 103,835
9. «Боруссия» Дортмунд — 98,228
10. «Арсенал» Лондон — 92,835
11. «Бенфика» — 88,649
12. «Манчестер Юнайтед» — 87,835
13. «Наполи» — 87,516
14. «Челси» — 86,835
15. «Порту» — 85,649
16. «Зенит» — 80,596
17. «Шахтёр» — 79,666
18. «Байер» — 79,228
19. «Шальке-04» — 75,228
20. «Тоттенхэм Хотспур» — 70,835
…
37. ЦСКА — 45,596
56. «Краснодар» — 33,096
71. «Динамо» Москва — 25,596
72. «Рубин» — 25,596
78. «Локомотив» — 24,096
82. «Ростов» — 23,096
93. «Спартак» — 20,096
96. «Анжи» — 19,596
125. «Кубань» — 14,596
«Зенит» остался на 16-м месте в рейтинге УЕФА, ЦСКА — 37-й
«Зенит» сохранил 16-е место в рейтинге УЕФА для клубных турниров. Петербуржцы на этой неделе сыграли вничью с «Русенборгом» (1:1) и досрочно вышли в плей-офф Лиги Европы. «Локомотив» и «Спартак», потерпевшие поражения в последних матчах, опустились на 78-ю и 93-ю строчку соответственно. ЦСКА, обыгравший «Базель» (2:1), по-прежнему идёт на 37-й позиции.