Канделаки: Карпин нашёл работу, но не буду говорить где

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки сообщила, что бывший сотрудник телеканала, экс-наставник «Спартака», «Мальорки» и армавирского «Торпедо» Валерий Карпин нашёл новую работу.



«Расстрою вас, но Карпин нашёл работу. Не буду говорить где. Не хочу, чтобы мой дешёвый хайп, который я могу получить сегодня, помешал Валерию Георгиевичу получить предложение, которое должно до конца оформиться. Дождёмся этого предложения, он сам расскажет», — цитирует Канделаки Sports.ru со ссылкой на телеканал «Дождь».

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