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175 лет назад 2016
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Болельщики «Зенита» обвинены в вандализме и расизме по итогам матча в Норвегии

Футбол

Болельщики «Зенита», приехавшие в Тронхейм поддержать команду из Санкт-Петербурга в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы с «Русенборгом», обвинены в вандализме и проявлениях расизма по отношению к нигерийскому форварду Самуэлю Адегбенро. Представители норвежского клуба требуют расследования инцидентов со стороны УЕФА.

«Мы говорили об этом во время перерыва, и было несколько человек, которые это слышали. Это ужасно», — цитирует одного из болельщиков «Русенборга» местное издание NRK.

Также российские болельщики нанесли ущерб стадиону «Леркендал», повредив сидения.

«Фанаты стояли, прыгали, повредили и бросали сидения. Вероятно, уничтожены 70-80 сидений», — сказал менеджер по безопасности Арне Энгро.

Отмечается, что делегат УЕФА проинформирован о ситуации и лично увидел урон, который нанесли рядам сидений российские болельщики.

Троллинг не удался. «Зенит» забивает на последней секунде и идёт в плей-офф
Кокорин возвращается на острие и забивает, спасая вроде бы безнадежный матч.
Источник: NRK Сообщить об ошибке
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Русенборг ФК Зенит Болельщики — Футбол Расизм
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