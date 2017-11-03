Болельщики «Зенита» обвинены в вандализме и расизме по итогам матча в Норвегии

Болельщики «Зенита», приехавшие в Тронхейм поддержать команду из Санкт-Петербурга в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы с «Русенборгом», обвинены в вандализме и проявлениях расизма по отношению к нигерийскому форварду Самуэлю Адегбенро. Представители норвежского клуба требуют расследования инцидентов со стороны УЕФА.



«Мы говорили об этом во время перерыва, и было несколько человек, которые это слышали. Это ужасно», — цитирует одного из болельщиков «Русенборга» местное издание NRK.



Также российские болельщики нанесли ущерб стадиону «Леркендал», повредив сидения.



«Фанаты стояли, прыгали, повредили и бросали сидения. Вероятно, уничтожены 70-80 сидений», — сказал менеджер по безопасности Арне Энгро.



Отмечается, что делегат УЕФА проинформирован о ситуации и лично увидел урон, который нанесли рядам сидений российские болельщики.

Троллинг не удался. «Зенит» забивает на последней секунде и идёт в плей-офф Кокорин возвращается на острие и забивает, спасая вроде бы безнадежный матч.