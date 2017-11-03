Венгер: вратарь Мейси огромный и быстрый, он отлично использовал свой шанс

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер похвалил 23-летнего голкипера Мэтта Мейси, защищавшего ворота «канониров» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы с «Црвеной Звездой» (0:0).



«Думаю, он отлично использовал свой шанс. Он огромный и быстрый, не так часто можно встретить такое сочетание размера и скорости. Мэтт очень проворен как для парня такого высокого роста. Он умён и сфокусирован на игре, поэтому я сегодня предоставил ему шанс, и он сыграл отлично.



Что касается болельщиков, думаю, что они нас поддерживали, но в конечном итоге так и не дождались забитых мячей. Они не привыкли видеть отсутствие голов на «Эмирейтс». То, что мы не забиваем, нас тоже расстраивает, но в целом понимаем, что в команде много молодых игроков, и это часть процесса их обучения», — цитирует специалиста ESPN.

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