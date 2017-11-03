Шахин объявил о завершении карьеры в сборной Турции

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Нури Шахин принял решение завершить выступления в составе национальной команды Турции. 29-летний футболист тепло отозвался о времени, проведённом в сборной, поблагодарил болельщиков за поддержку в своём «инстаграме», а решение завершить карьеру в команде Турции объяснил желанием предоставить возможность проявить себя молодым футболистам.



В сборной Турции Шахин дебютировал 8 октября 2005 года в домашнем матче с соперниками из Германии (2:1). Полузащитник появился на поле на 85 минуте, а спустя две минуты забил гол в ворота Оливера Кана. Всего в составе национальной команде хавбек принял участие в 52 играх и забил два гола.