«Эвертон» стал худшей командой Англии в истории Лиги Европы

Провально начавший сезон как в АПЛ, так и в Лиге Европы «Эвертон» стал худшей английской командой, выступавшей в этом европейском турнира с момента его создания в сезоне-2009/10.



Команда из Ливерпуля стала не только первой представительницей Англии, набравшей в трёх матчах на групповом этапе Лиги Европы лишь одно очко, но и единственным английским коллективом, потерявшим шансы на выход в плей-офф уже по итогам первых четырёх туров. Этих шансов «ириски» лишились после поражения в гостевой встрече с «Лионом» (0:3).

Ансворт: «Эвертон» мог и должен был забивать «Лиону», я очень разочарован