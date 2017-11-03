Вальдано считает, что Роналду и Бензема играют слабо из-за полузащитников

Бывший генеральный директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано проанализировал игру команды в последнее время. В выездном матче 10-го тура чемпионата Испании подопечные Зинедина Зидана проиграли «Жироне» (1:2). После этого в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов «сливочные» потерпели поражение от «Тоттенхэм Хотспур» (1:3).

«С каждым разом Роналду и Бензема принимают участие в командных действиях всё меньше. Это обусловлено тем, что полузащитники не на должном уровне. Кроме того, запасные футболисты «Реала» сейчас не так сильны, как в предыдущих сезонах», — приводит слова Вальдано Cadena Ser.