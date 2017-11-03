Миятович: игроки «Реала» действуют на поле апатично, им не хватает ритма

Бывший нападающий мадридского «Реала» Предраг Миятович поделился мнением о проблемах команды. В выездном матче 10-го тура чемпионата Испании подопечные Зинедина Зидана проиграли «Жироне» (1:2), а вслед за этим в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов потерпели поражение от «Тоттенхэм Хотспур» (1:3).

«Реал» сыграл во встрече с «Тоттенхэмом» плохо. Я надеялся увидеть лучшую игру против сильной команды. В матче с «Тоттенхэмом» команда сыграла так же, как в последних матчах. Футболисты действуют на поле апатично, им не хватает ритма. В результате не создаются и голевые моменты. Нужно преодолеть эту ситуацию как можно скорее и стать «Реалом» предыдущего сезона», — цитирует Миятовича Cadena Ser.