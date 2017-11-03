Шахин верит в победу «Боруссии» Д над «Баварией»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Нури Шахин с нетерпением ждёт предстоящий матч с мюнхенской «Баварией» в 11-м туре чемпионата Германии. Турецкий футболист считает, что для его команды это хорошая возможность реабилитироваться перед болельщиками за последние неудачи.

«Отлично, что мы будем играть с «Баварией». В одной игре возможно многое исправить и вернуть на круги своя. Возможно, эта игра состоится в надлежащий для нас момент. Сначала болельщики многого ожидали от «Боруссии». Не исключается, что в субботу они будут ждать меньшего от нас. И это может быть нам на руку. Мы сделаем всё, чтобы победить «Баварию», — цитирует Шахина Sky Germany.

Матч между «Баварией» и «Боруссией» состоится 4 ноября. После 10 туров у мюнхенцев 23 очка и 1-е место в турнирной таблице. Дортмундцы с 20 очками на 2-м месте.