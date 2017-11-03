Моуринью: когда покинул «Реал», команда была готова взорваться

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью, возглавляющий ныне «Манчестер Юнайтед», отметил, что оставил «сливочных» в отличном состоянии. Португальский специалист считает, что сформировал очень сильную команду за годы своей работы в «Королевском клубе».

«Когда я покинул «Реал», команда была готова взорваться и добиваться больших успехов. Именно с тех пор «Реал» действительно начал побеждать, особенно «Барселону». Я конструктор и каменщик футбола», — приводит слова Моуринью L'Equipe.

Моуринью работал у руля «Реала» с 2010 по 2013 год. Этот период ознаменовался беспрецедентной эскалацией напряжения между «Реалом» и «Барселоной» на поле и вне его. Кроме того, Моуринью конфликтовал с некоторыми лидерами команды, в частности с экс-голкипером «сливочных» Икером Касильясом.